Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 3 апреля. "Сент-Луис" проиграл "Колорадо" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (4-я минута) и Натан Маккиннон (15, 34). У проигравших отличились Майк Хоффман (4) и Дэвид Перрон (38).
If at first you don't succeed, just try again! #stlblues pic.twitter.com/7K1tW06zwT— St. Louis Blues (@StLouisBlues) April 3, 2021
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, набрав восемь очков (два гола + шесть передач) в 12 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев, который восстановился после травмы и провел первый матч с 19 февраля, очков не набрал.
"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 38 очков в 36 матчах. "Колорадо" идет первым с 52 очками после 36 игр. Следующий матч команды проведут 3 апреля в Денвере (штат Колорадо).
В других матчах игрового дня "Торонто" на выезде обыграл "Виннипег" (2:1, в серии буллитов), "Эдмонтон" дома победил "Калгари" (3:2).