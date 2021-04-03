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НХЛ

Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Колорадо" в матче НХЛ

"Колорадо" выиграл со счетом 3:2
Владимир Тарасенко AP Photo/Joe Puetz
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Joe Puetz

ТАСС, 3 апреля. "Сент-Луис" проиграл "Колорадо" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (4-я минута) и Натан Маккиннон (15, 34). У проигравших отличились Майк Хоффман (4) и Дэвид Перрон (38).

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, набрав восемь очков (два гола + шесть передач) в 12 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев, который восстановился после травмы и провел первый матч с 19 февраля, очков не набрал.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 38 очков в 36 матчах. "Колорадо" идет первым с 52 очками после 36 игр. Следующий матч команды проведут 3 апреля в Денвере (штат Колорадо).

В других матчах игрового дня "Торонто" на выезде обыграл "Виннипег" (2:1, в серии буллитов), "Эдмонтон" дома победил "Калгари" (3:2).

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