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НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Кныжов отдал голевую передачу

23-летний защитник набрал шесть очков в 36 матчах текущего сезона
Николай Кныжов AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Николай Кныжов
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 3 апреля. "Сан-Хосе" победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Томаш Гертл (3-я минута), Тимо Майер (30), Рудолфс Балцерс (60, в пустые ворота).

Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов отдал результативную передачу. 23-летний игрок набрал шесть очков (гол + пять передач) в 36 матчах текущего сезона.

"Сан-Хосе" занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 36 очков после 36 игр. "Лос-Анджелес" идет на седьмой позиции с 34 очками в 35 матчах. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Лос-Анджелесе.

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