Тарпищев: Рублев был скован на корте в полуфинале турнира в Майами

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев был скован на корте во время полуфинального матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами, нервничал и закономерно уступил. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев в полуфинале уступил поляку Хуберту Гуркачу со счетом 3:6, 4:6.

"Андрей очень нервничал, скорее всего, перегорел от желания - скован был на корте с самого начала. В полуфинале играл очень коротко, хуже соперника подавал и принимал, играл всплесками, неровно, - сказал Тарпищев. - По тому, как складывался матч, результат закономерен, но страшного ничего нет. Участие в турнире "Мастерс" - это давит".

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).