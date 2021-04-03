Россия и Турция представлены максимальным количеством тяжелоатлетов на чемпионате Европы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Только две сборные, России и Турции, выступят на чемпионате Европы в Москве полными составами, заявив на соревнования по 20 тяжелоатлетов. Об этом сообщили ТАСС в Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 3 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования в столице России являются квалификационными на Олимпийские игры в Токио.

Планируется, что в турнире примут участие 315 спортсменов (160 женщин и 155 мужчин) из 38 стран Европы. Не все сборные смогли приехать в Москву в максимально полном составе из-за пандемии коронавируса. 18 штангистами будет представлена на ЧЕ Белоруссия (10 женщин и 8 мужчин), по 16 - Украина (10+6) и Польша (8+8), 15 - Испания (7+8). Одним спортсменом будут представлены Кипр и Косово.

Честь России на домашних соревнованиях будут защищать Кристина Соболь (весовая категория до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Анастасия Романова и Яна Сотиева (обе - до 76 кг), Дарья Рязанова и Дарья Ахмерова (обе - до 87 кг).

В состав мужской команды вошли Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Руслан Чепик (до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Федор Петров (до 102 кг), Тимур Наниев и Хас-Магомед Балаев (оба - до 109 кг), а также Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Московский ЧЕ по тяжелой атлетике завершится 11 апреля.