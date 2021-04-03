Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Антон Назаров.

Ранее сообщалось, что Загорулько страдал от онкологического заболевания. Также в апреле у него был диагностирован коронавирус.

"Евгений Петрович умер", - сказал Назаров.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году.

Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.