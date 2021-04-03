Привалова: смерть Загорулько стала потерей для всей российской легкой атлетики

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уход из жизни заслуженного тренера России Евгения Загорулько стал потерей для всей российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.
"Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично, - сказала Привалова. - Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы".
В ноябре 2019 года Загорулько был отстранен по делу своего подопечного Данила Лысенко. "Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье, - считает Привалова. - Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт".
Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.