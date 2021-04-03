Привалова: смерть Загорулько стала потерей для всей российской легкой атлетики

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.

"Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично, - сказала Привалова. - Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы".

В ноябре 2019 года Загорулько был отстранен по делу своего подопечного Данила Лысенко. "Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье, - считает Привалова. - Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.