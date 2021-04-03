Чичерова: Загорулько был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова.

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.

"Как бы там ни было, каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить, - сказала Чичерова. - Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.