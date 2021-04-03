Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью Евгения Загорулько

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью российского тренера по легкой атлетике Евгения Загорулько. Об этом она заявила ТАСС.

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет.

"Соболезную родным и близким, никто не застрахован, к сожалению, - сказала Исинбаева. - Призываю всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).