Быкова: Загорулько давал легкоатлетам путевку в жизнь и был неординарным человеком

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько давал спортсменам путевку в жизнь, был неординарным человеком и не кривил душой. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка мира 1983 года по прыжкам в высоту Тамара Быкова.

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.

"Он был вся наша жизнь, всем, кто у него тренировался, он давал путевку в жизнь, воспитывал нас так, что мы должны преодолевать все жизненные преграды и барьеры, драться не только на беговой дорожке, но и в жизни. Это трагедия для всех нас, кто с ним работал. Трудно, невозможно поверить, жизнь так несправедлива, ведь он мог принести еще много добра", - сказала Быкова.

"Все скандалы, которые были, подорвали его здоровье - он болел. В голове сейчас только: "Родченков, большой привет", приложил руку. Он очень сильно переживал. И умер, как хотел - лечь и не проснуться, только не мучаться", - рассказала ученица Загорулько.

Быкова подчеркнула, что Загорулько всегда был собой и не кривил душой: "Не могу поверить, он всегда говорил - из любой ситуации можно найти выход, жизнь несправедлива. Он бился, он был неординарным человеком, не кривил душой. Мы знали и принимали его таким, какой он есть".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.