Матыцин поприветствовал участников и гостей чемпионата Европы по тяжелой атлетике

ТАСС, 3 апреля. Министр спорта РФ Олег Матыцин пожелал участникам чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве ярких выступлений и уверенных побед. Текст обращения Матыцина опубликован в новом номере тяжелоатлетического журнала "Олимп", который вышел в преддверии турнира.

99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартовал 3 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры в Токио.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствую участников, организаторов и гостей чемпионата Европы по тяжелой атлетике, - сказал Матыцин. - Наша страна рада принимать лучших тяжелоатлетов Старого Света под сводами гостеприимного Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Более 300 спортсменов из 37 стран разыграют не только медали чемпионата Европы, но и лицензии на Игры в Токио. Мы гордимся традициями отечественной школы тяжелой атлетики, недаром нынешний турнир организаторы решили посвятить памяти легендарного советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Петровича Власова".

"Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне, порадуют захватывающей и честной борьбой, а также будут способствовать развитию и популяризации тяжелой атлетики. Желаю участникам чемпионата Европы удачи, ярких выступлений и уверенных побед, а болельщикам - незабываемых впечатлений", - добавил Матыцин.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.