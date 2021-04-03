Семья планирует похоронить тренера Загорулько на Звенигородском кладбище

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженного тренера России по легкой атлетике Евгения Загорулько планируют похоронить на Звенигородском кладбище. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов, который тренировался под руководством Загорулько.

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет.

"Разговаривал с его дочерью, она сейчас поехала забирать его вещи в больницу, потом в морг. Скорее всего, похороны будут на Звенигородском кладбище, там [похоронены его] мама и бабушка, - сказал Сильнов. - Предлагали организовать похороны на Ваганьковском кладбище, но решили, чтобы все были в одном месте. Скорее всего, похороны состоятся в понедельник-вторник, но это еще не точно, тест на ковид был положительным".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).