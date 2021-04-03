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Летние олимпийские виды спорта

Семья планирует похоронить тренера Загорулько на Звенигородском кладбище

По словам олимпийского чемпиона Андрея Сильнова, похороны должны пройти в начале следующей недели, однако это еще не точно
Евгений Загорулько Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Загорулько
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заслуженного тренера России по легкой атлетике Евгения Загорулько планируют похоронить на Звенигородском кладбище. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов, который тренировался под руководством Загорулько.

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Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет.

"Разговаривал с его дочерью, она сейчас поехала забирать его вещи в больницу, потом в морг. Скорее всего, похороны будут на Звенигородском кладбище, там [похоронены его] мама и бабушка, - сказал Сильнов. - Предлагали организовать похороны на Ваганьковском кладбище, но решили, чтобы все были в одном месте. Скорее всего, похороны состоятся в понедельник-вторник, но это еще не точно, тест на ковид был положительным".

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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