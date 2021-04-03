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Летние олимпийские виды спорта

"Давал путевку в жизнь". Умер легендарный тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько

Заслуженный тренер СССР и России воспитал четырех олимпийских чемпионов
Евгений Загорулько Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Загорулько
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один из самых успешных тренеров в истории отечественной и мировой легкой атлетики Евгений Загорулько ушел из жизни в первую субботу апреля. Наставнику четырех олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту, госпитализированному в больницу в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием и коронавирусом, было 78 лет.

Загорулько, в прошлом десятиборец, начал тренерскую карьеру в 1967 году. На Олимпиаду 1980 года в Москве он уже был аккредитован в качестве наставника сборной СССР по легкой атлетике. Первый громкий успех специалиста случился на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки, когда его ученики Тамара Быкова и Геннадий Авдеенко заняли первые места. Авдеенко спустя пять лет после того успеха выиграет золото Игр-1988 в Сеуле. Олимпийскими чемпионами в разные годы становились и другие подопечные Загорулько - Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).

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"Он был вся наша жизнь, всем, кто у него тренировался, он давал путевку в жизнь, воспитывал нас так, что мы должны преодолевать все жизненные преграды и барьеры, драться не только на беговой дорожке, но и в жизни, - сказала ТАСС Быкова, которая во время разговора не смогла сдержать слез. - Это трагедия для всех нас, кто с ним работал. Трудно, невозможно поверить, жизнь так несправедлива, ведь он мог принести еще много добра".

Первая в истории чемпионка мира по прыжкам в высоту подчеркнула, что Загорулько всегда был собой и не кривил душой: "Не могу поверить, он всегда говорил - из любой ситуации можно найти выход, жизнь несправедлива. Он бился, он был неординарным человеком, не кривил душой. Мы знали и принимали его таким, какой он есть".

"Каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить, - сказала победительница Игр-2012 Чичерова. - Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все".

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, которая сейчас является временным руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), также очень расстроена уходом Загорулько из жизни. "Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично, - заметила собеседница ТАСС. - Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои".

"Жил надеждой, что все разрешится"

В ноябре 2019 года Загорулько был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций по делу своего подопечного Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил и подделке медицинской справки. "Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье, - считает Привалова. - Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить".

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Лысенко, выигравший золото зимнего ЧМ-2018 и серебро летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне, добился своих успехов после того, как стал работать под руководством Загорулько. В начале августа 2018 года спортсмен из-за неоднократного пропуска допинг-тестирования был отстранен от спорта, его дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Все скандалы, которые были, подорвали его здоровье - он болел. В голове сейчас только: "Родченков, большой привет", приложил руку. Он очень сильно переживал. И умер, как хотел - лечь и не проснуться, только не мучаться", - сказала Быкова.

Расследование комиссии Ричарда Макларена, которое началось после откровений бежавшего из России бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, закончилось тем, что Чичерова была лишена бронзы Игр-2008 в Пекине и серебра ЧМ-2009.

"Похороны могут состояться в понедельник-вторник"

Победитель Игр-2008 Сильнов сообщил ТАСС, что Загорулько планируют похоронить на Звенигородском кладбище.

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"Разговаривал с его дочерью, она сейчас поехала забирать его вещи в больницу, потом в морг. Скорее всего, похороны будут на Звенигородском кладбище, там [похоронены его] мама и бабушка, - сказал Сильнов. - Предлагали организовать похороны на Ваганьковском кладбище, но решили, чтобы все были в одном месте. Скорее всего, похороны состоятся в понедельник-вторник, но это еще не точно, тест на ковид был положительным".

Член Международного олимпийского комитета, обладательница двух золотых олимпийских наград в прыжках с шестом Елена Исинбаева в беседе с ТАСС выразила соболезнования в связи со смертью Загорулько. "Соболезную родным и близким, никто не застрахован, к сожалению, - сказала Исинбаева. - Призываю всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна".

Загорулько является заслуженным тренером СССР и России. Также он был награжден орденом Дружбы, орденом Почета и орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. В 2012 году Загорулько был признан лучшим тренером года в рамках конкурса Олимпийского комитета России "Спортивная элита".

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