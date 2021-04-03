"Давал путевку в жизнь". Умер легендарный тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько

Загорулько, в прошлом десятиборец, начал тренерскую карьеру в 1967 году. На Олимпиаду 1980 года в Москве он уже был аккредитован в качестве наставника сборной СССР по легкой атлетике. Первый громкий успех специалиста случился на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки, когда его ученики Тамара Быкова и Геннадий Авдеенко заняли первые места. Авдеенко спустя пять лет после того успеха выиграет золото Игр-1988 в Сеуле. Олимпийскими чемпионами в разные годы становились и другие подопечные Загорулько - Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один из самых успешных тренеров в истории отечественной и мировой легкой атлетики Евгений Загорулько ушел из жизни в первую субботу апреля. Наставнику четырех олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту, госпитализированному в больницу в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием и коронавирусом, было 78 лет.

"Он был вся наша жизнь, всем, кто у него тренировался, он давал путевку в жизнь, воспитывал нас так, что мы должны преодолевать все жизненные преграды и барьеры, драться не только на беговой дорожке, но и в жизни, - сказала ТАСС Быкова, которая во время разговора не смогла сдержать слез. - Это трагедия для всех нас, кто с ним работал. Трудно, невозможно поверить, жизнь так несправедлива, ведь он мог принести еще много добра".

Первая в истории чемпионка мира по прыжкам в высоту подчеркнула, что Загорулько всегда был собой и не кривил душой: "Не могу поверить, он всегда говорил - из любой ситуации можно найти выход, жизнь несправедлива. Он бился, он был неординарным человеком, не кривил душой. Мы знали и принимали его таким, какой он есть".

"Каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить, - сказала победительница Игр-2012 Чичерова. - Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все".

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, которая сейчас является временным руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), также очень расстроена уходом Загорулько из жизни. "Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично, - заметила собеседница ТАСС. - Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои".

"Жил надеждой, что все разрешится"

В ноябре 2019 года Загорулько был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций по делу своего подопечного Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил и подделке медицинской справки. "Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье, - считает Привалова. - Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить".