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Футбол в Италии

"Милан" в большинстве ушел от поражения в матче чемпионата Италии против "Сампдории"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Защитник "Сампдории" Лоренцо Тонелли и нападающий "Милана" Йенс Хауге AP Photo/Antonio Calanni
Описание
Защитник "Сампдории" Лоренцо Тонелли и нападающий "Милана" Йенс Хауге
© AP Photo/Antonio Calanni

ТАСС, 3 апреля. "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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В составе гостей забил 38-летний Фабио Квальярелла (57-я минута), у хозяев отличился вышедший на замену Йенс Хауге (87). На 59-й минуте игрок "Сампдории" Адриен Силва получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 60 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему "Интеру" пять очков, сыграв на два матча больше. "Сампдория" с 36 очками в активе занимает десятое место.

В следующем туре подопечные Стефано Пиоли 10 апреля на выезде сыграют с "Пармой", а "Сампдория" днем позднее примет "Наполи".

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