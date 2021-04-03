"Монако" разгромил "Мец" в чемпионате Франции. Головина заменили на 64-й минуте

ТАСС, 3 апреля. "Монако" победил "Мец" со счетом 4:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами отметились Сеск Фабрегас (50-я минута, с пенальти), Кевин Фолланд (52) и Виссам Бен-Йеддер (77, 88, с пенальти). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями. На 88-й минуте игрок гостей Джон Бойе получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Монако" не проигрывает на протяжении трех матчей (2 победы, 1 ничья), клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 62 очка в 31 матче. "Монако" отстает от лидирующих "Пари Сен-Жермен" и "Лилля" на одно очко, сыграв на один матч больше. Позднее в субботу ПСЖ примет "Лилль".

"Мец" не может победить на протяжении четырех матчей (2 поражения, 2 ничьи) и идет на девятой строчке, имея в активе 42 очка. В следующем туре монегаски 11 апреля примут "Дижон", "Мец" 9 апреля дома сыграет с "Лиллем".