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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

"Железнодорожники" одержали пятую победу подряд в чемпионате
Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Второй гол московского клуба забил полузащитник Рифат Жемалетдинов (79).

"Ротор" провел первый матч под руководством главного тренера Юрия Батуренко, который 20 марта сменил на этом посту Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги, и формально пост главного тренера занимает Хасанби Биджиев. "Локомотив" одержал пятую победу подряд в чемпионате, "Ротор" потерпел третье поражение кряду.

В турнирной таблице "Локомотив" с 43 очками после 24 игр занимает третье место, на одно очко отставая от идущего вторым московского "Спартака", который свой матч 24-го тура проведет в воскресенье. "Ротор" с 18 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре "Локомотив" 11 апреля примет "Спартак", "Ротор" 12 апреля в гостях сыграет с ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4Сочи23117538-2540
5ЦСКА23124740-2440
6Динамо23123832-2639
7Ростов23114830-2337
8Рубин23114832-2937
9Химки23105830-3235
10Краснодар23104944-3034
11Ахмат23851022-2929
12Урал23511720-3026
13Ротор24461412-3818
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов23341614-4313

 

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