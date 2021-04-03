"Локомотив" обыграл "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Второй гол московского клуба забил полузащитник Рифат Жемалетдинов (79).

"Ротор" провел первый матч под руководством главного тренера Юрия Батуренко, который 20 марта сменил на этом посту Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги, и формально пост главного тренера занимает Хасанби Биджиев. "Локомотив" одержал пятую победу подряд в чемпионате, "Ротор" потерпел третье поражение кряду.

В турнирной таблице "Локомотив" с 43 очками после 24 игр занимает третье место, на одно очко отставая от идущего вторым московского "Спартака", который свой матч 24-го тура проведет в воскресенье. "Ротор" с 18 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре "Локомотив" 11 апреля примет "Спартак", "Ротор" 12 апреля в гостях сыграет с ЦСКА.