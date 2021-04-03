"Челси" потерпел первое поражение при главном тренере Томасе Тухеле

ТАСС, 3 апреля. "Челси" на своем поле проиграл "Вест Бромвичу" со счетом 2:5 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе гостей забили Матеус Перейра (45+2-я минута, 45+4), Каллам Робинсон (63, 90+1), Мбайе Диане (68), у хозяев отличились Кристиан Пулишич (27) и Мэйсон Маунт (71). На 29-й минуте защитник "Челси" Тьяго Силва получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Это поражение стало первым для лондонского клуба после назначения немца Томаса Тухеля 26 января. Команда прервала беспроигрышную серию из 15 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого проиграв 19 января. Последний раз "Челси" разгромно проигрывал 8 августа прошлого года в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против германской "Баварии" (0:4). Пять мячей лондонский клуб пропускал за две недели до этого, уступив в чемпионате "Ливерпулю" 22 июля со счетом 3:5.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко в 30 играх. "Вест Бромвич" имеет в активе 21 очко и располагается на 19-й позиции.

В следующем туре "Челси" 10 апреля в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" 12 апреля примет "Саутгемптон".