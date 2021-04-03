Глава федерации плавания рассказал о бассейнах "Олимпийского" после реконструкции

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Сохранение бассейна с двумя ваннами предусмотрено реконструкцией спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Об этом журналистам в субботу сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"По нашим сведениям, на месте "Олимпийского" будет построен бассейн с двумя ваннами - 50-метровой и 25-метровой для прыжков в воду, водного поло, синхронного плавания. Третья ванна, разминочная, не предусмотрена, эскизный проект я видел, он достаточно привлекателен с точки зрения архитектурных решений, дизайна, увидим, как получится", - сказал он.

На данный момент в Москве нет бассейна, который бы мог принимать крупнейшие соревнования, уточнил Сальников. Поэтому крупные турниры будут проводиться в Казани.

О реконструкции "Олимпийского"

Спортивный комплекс "Олимпийский" был построен к Олимпиаде 1980 года. Это был один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов в России.

В декабре 2017 года компания "Киевская площадь" приобрела комплекс у группы компаний "Альянс", намереваясь вложить в развитие "Олимпийского" до $400 млн. Спорткомплекс был закрыт на реконструкцию в 2019 году, которую планируется завершить в 2023 году, после чего там должны появиться дайвинг-центр, центр урбанистической культуры, многофункциональный концертный зал и кинокластер на 20 тыс. кв. м, а также пространства для выставок и конференций и другое.