Джикия: нынешний "Спартак" может стать таким же сильным, как при Каррере

ТАСС, 3 апреля. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия считает, что команда в нынешнем составе может повторить успехи, достигнутые при Массимо Каррере. Комментарий Джикии приводит "Спорт-Экспресс".

Итальянец Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год, при нем команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

"Не люблю сравнивать тренеров и созданные ими команды разных лет. Все эти разговоры на тему, как сыграли бы эти с теми, не поддерживаю, потому что они скорее для болельщиков, чем для профессионалов. Скажу так: тот "Спартак" был сильным, этот - становится. И может стать таким же сильным, чтобы добиться того же", - сказал Джикия.

После 23 туров чемпионата России "Спартак" занимает второе место в таблице, набрав 44 очка и уступая лидирующему "Зениту" четыре очка.