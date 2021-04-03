"Аталанта" обыграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 3 апреля. "Аталанта" на своем поле обыграла "Удинезе" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей мячи забили Луис Муриэль (19-я и 43-я минуты) и Дуван Сапата (61). У проигравших отличились Роберто Перейра (45) и Йенс Ларсен (71). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.

"Аталанта одержала третью победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. "Удинезе" не может победить на протяжении трех матчей, клуб идет на 12-м месте с 33 очками. В следующем туре команда из Бергамо 11 апреля на выезде встретится с "Фиорентиной", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, "Удинезе" днем ранее примет "Торино".

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