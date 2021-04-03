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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Бергамо
Луис Муриэль EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Луис Муриэль
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 3 апреля. "Аталанта" на своем поле обыграла "Удинезе" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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В составе победителей мячи забили Луис Муриэль (19-я и 43-я минуты) и Дуван Сапата (61). У проигравших отличились Роберто Перейра (45) и Йенс Ларсен (71). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.

"Аталанта одержала третью победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. "Удинезе" не может победить на протяжении трех матчей, клуб идет на 12-м месте с 33 очками. В следующем туре команда из Бергамо 11 апреля на выезде встретится с "Фиорентиной", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, "Удинезе" днем ранее примет "Торино".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Беневенто" - "Парма" - 2:2;
  • "Дженоа" - "Фиорентина" - 1:1;
  • "Кальяри" - "Верона" - 0:2;
  • "Лацио" - "Специя" - 2:1;
  • "Наполи" - "Кротоне" - 4:3;
  • "Сассуоло" - "Рома" - 2:2.
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