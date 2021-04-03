Соперник Гараничева по масс-старту Малеев помог ему победить, отдав свою лыжную палку

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Победить Евгению Гараничеву в масс-старте на чемпионате России по биатлону помог другой участник гонки Вячеслав Малеев, который отдал сопернику свою лыжную палку, увидев, что тот остался без инвентаря. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, за которую выступают оба биатлониста.

Гараничев в субботу одержал победу, опередив Антона Бабикова на полторы секунды. После первого из четырех огневых рубежей у олимпийского призера Сочи сломалась палка.

"Когда Слава Малеев заметил, что Гараничев сломал палку, он притормозил и отдал Жене свою со словами "тебе нужнее", - рассказал Кугаевский. - Это беспрецедентный случай. После гонки Женя сказал, что без этой помощи он бы не выиграл гонку. Я горд за свою команду".

Гараничеву 33 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы.

Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете Матвей Елисеев и призер этапов Кубка мира Эдуард Латыпов в гонке не выступали.