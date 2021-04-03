Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Сочи" со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене" в Казани.
Единственный гол забил на 72-й минуте Хвича Кварацхелия. На счету 20-летнего полузащитника "Рубина" четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона.
– ОН СНОВА ЗАБИЛ!— Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021
Хвича классным ударом принес «Рубину» первую победу над «Сочи» и четвертое место в таблице
Ох, неспроста его агент на днях полетит на переговоры с «Миланом» и «Юве» pic.twitter.com/4OyNJNyKVy
"Рубин" поднялся на четвертое место, набрав 40 очков в 24 матчах. "Сочи" идет пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая "Рубину" по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 10 апреля в гостях встретятся с "Ростовом". "Сочи" 7 апреля дома сыграет с московским "Локомотивом" в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России, а в 25-м туре РПЛ также на своем поле примет петербургский "Зенит".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|5
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|6
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|7
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|8
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13