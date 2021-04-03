Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол забил на 72-й минуте Хвича Кварацхелия. На счету 20-летнего полузащитника "Рубина" четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона.

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Сочи" со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене" в Казани.

– ОН СНОВА ЗАБИЛ! Хвича классным ударом принес «Рубину» первую победу над «Сочи» и четвертое место в таблице Ох, неспроста его агент на днях полетит на переговоры с «Миланом» и «Юве» pic.twitter.com/4OyNJNyKVy

"Рубин" поднялся на четвертое место, набрав 40 очков в 24 матчах. "Сочи" идет пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая "Рубину" по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 10 апреля в гостях встретятся с "Ростовом". "Сочи" 7 апреля дома сыграет с московским "Локомотивом" в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России, а в 25-м туре РПЛ также на своем поле примет петербургский "Зенит".