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Футбол в России

Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба
Футболисты "Рубина" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты "Рубина"
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Сочи" со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене" в Казани.

Единственный гол забил на 72-й минуте Хвича Кварацхелия. На счету 20-летнего полузащитника "Рубина" четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона.

"Рубин" поднялся на четвертое место, набрав 40 очков в 24 матчах. "Сочи" идет пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая "Рубину" по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 10 апреля в гостях встретятся с "Ростовом". "Сочи" 7 апреля дома сыграет с московским "Локомотивом" в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России, а в 25-м туре РПЛ также на своем поле примет петербургский "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4Рубин24124833-2940
5Сочи24117638-2640
6ЦСКА23124740-2440
7Динамо23123832-2639
8Ростов23114830-2337
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал23511720-3026
13Ротор24461412-3818
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов23341614-4313

 

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