Джикия заявил, что верит в чемпионство "Спартака" в текущем сезоне

"Верю в чемпионство в этом сезоне. Сильнее, чем осенью, наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, - почему бы и нет? Мы сделаем для этого все возможное", - сказал Джикия.

После 23 туров "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка и уступая лидирующему "Зениту" четыре очка.