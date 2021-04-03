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Футбол в России

Джикия заявил, что верит в чемпионство "Спартака" в текущем сезоне

Красно-белые уступают лидирующему "Зениту" четыре очка

ТАСС, 3 апреля. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгия Джикия верит в победу команды в текущем чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Верю в чемпионство в этом сезоне. Сильнее, чем осенью, наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, - почему бы и нет? Мы сделаем для этого все возможное", - сказал Джикия.

После 23 туров "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка и уступая лидирующему "Зениту" четыре очка.

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