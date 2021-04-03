Гандболистки ЦСКА проиграли бухарестскому КСМ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 3 апреля. Российский женский гандбольный клуб ЦСКА на выезде проиграл КСМ из Бухареста в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 27:32.

Полуфиналисты турнира определятся по сумме двух встреч. Ответный матч в Москве состоится 11 апреля.

ЦСКА занял второе место в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах. В 1/8 финала команда обыграла словенский "Крим" (20:25, 27:21). Также в четвертьфинал вышел российский клуб "Ростов-Дон", который 10 и 11 апреля сыграет с норвежскими "Вайперс".

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.