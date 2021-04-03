Глава федерации тяжелой атлетики Европы восхищен уровнем проведения чемпионата континента

Торжественная церемония открытия московского чемпионата Европы по тяжелой атлетике состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где с 3 по 11 апреля будут проходить сами соревнования.

"Я приехал в Москву заранее, чтобы проверить, где будет проходить турнир, и был приятно шокирован. Дворец гимнастики является отличным местом для проведения такого соревнования, это одно из самых красивых спортсооружений, которое я видел. Могу с уверенностью сказать, что такой высокий уровень проведения может повторить только Россия. Я могу с уверенностью об этом говорить, потому что сам организую соревнования в своей родной Турции", - сказал Аккус.

1 апреля в одном из московских отелей прошел выборный конгресс EWF, по итогам которого Аккус был избран новым главой организации.

"Этот чемпионат Европы стал первым крупным событием для меня как руководителя международной федерации. Я никогда не забуду церемонию открытия, в которой я участвовал в новом для себя качестве", - заметил глава EWF.

"Год назад этот турнир не удалось, к сожалению, провести. Но эта затянувшаяся пауза никак не отразилась на качестве организации соревнований, все замечательно. Да и Москва тоже отличный город, здесь находятся все главные спортивные объекты страны. Виды Красной площади, Лужников, МГУ самим москвичам, может, уже не кажутся необычными, но на иностранцев они производят огромное впечатление", - заключил Аккус.