Российский дзюдоист Башаев занял первое место на "Большом шлеме" в Турции

ТАСС, 3 апреля. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на турнире "Большой шлем" в турецкой Анталье.

В финальном поединке Башаев победил представителя Японии Хисаёси Харасаву, серебряного призера Олимпийских игр.

В весовой категории до 100 кг бронзовую награду завоевал Арман Адамян, победивший в схватке за третье место серба Александара Куколя. В женской части соревнований в весовой категории до 78 кг бронзу завоевала россиянка Антонина Шмелева, победившая китаянку Ма Чжэньчжао.

Башаев является чемпионом Европы 2020 года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.