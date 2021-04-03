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Футбол во Франции

"Лилль" обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу

Автором единственного забитого мяча стал Джонатан Дэвид
Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш и защитник ПСЖ Абду Диалло AP Photo/Christophe Ena
Описание
Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш и защитник ПСЖ Абду Диалло
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 3 апреля. "Лилль" на выезде победил "Пари Сен-Жермен" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид (20-я минута). В компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле, а после этого был удален защитник "Лилля" Тьягу Джало.

Защитник парижской команды Маркиньос провел 200-й матч в составе клуба в чемпионате страны. Из-за заражения коронавирусом встречу пропустил полузащитник хозяев Марко Верратти. ПСЖ проиграл "Лиллю" дома впервые за 22 матча, в предыдущий раз "Лилль" праздновал победу в Париже в апреле 1996 года.

"Лилль" вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 66 очков. ПСЖ идет вторым, имея в активе 63 очка. В следующем туре "Лилль" 9 апреля на выезде сыграет с "Мецем", ПСЖ днем позднее в гостях сыграет со "Страсбуром". 7 апреля подопечные Маурисио Почеттино на выезде проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против германской "Баварии".

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