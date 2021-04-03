Юлия Ефимова отметила, что в ее день рождения к ней приковано слишком много внимания

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова отметила, что в день рождения, который она отмечает в Казани на чемпионате России по плаванию, к ней приковано слишком много внимания.

"В первый раз я выступаю на чемпионате России в свой день рождения, и из-за этого я никого не прощу, - сказала со смехом Ефимова журналистам. - Слишком много внимания. Мне и так хватает внимания на соревнованиях, а тут еще и чемпионат России, с утра еще меня так поздравили, что никто мимо после пройти не смог. Для меня это перебор".

"Пожелаю себе здоровья и терпения", - добавила она.

Юлии Ефимовой 3 апреля исполнилось 29 лет.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.