{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Ефимова прокомментировала выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Играх

В марте исполком Олимпийского комитета России предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова считает, что у российских спортсменов нет другого выбора, кроме как использовать композицию Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх. Об этом она сообщила ТАСС.

На эту тему
Юлия Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады
Юлия Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

"Я думаю, у нас нет другого выбора", - сказала Ефимова.

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Футбол в России
"Динамо" разгромило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых
"Динамо" разгромило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу
Читать полностью