Ефимова прокомментировала выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Играх

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова считает, что у российских спортсменов нет другого выбора, кроме как использовать композицию Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх. Об этом она сообщила ТАСС.

Юлия Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

"Я думаю, у нас нет другого выбора", - сказала Ефимова.

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.