Гол Роналду помог "Ювентусу" уйти от поражения в матче чемпионата Италии с "Торино"

ТАСС, 3 апреля. "Торино" дома сыграл вничью с "Ювентусом" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Антонио Санабрия (27-я и 46-я минуты). У гостей отличились Федерико Кьеза (13) и Криштиану Роналду (81). Санабрия стал первым игроком "Торино" с 2000 года, который смог забить больше одного мяча в туринском дерби в рамках национального первенства.

"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. "Торино" располагается на 17-й строчке, набрав 24 очка. "Ювентус" 7 апреля проведет перенесенную встречу третьего тура против "Наполи". "Торино" 10 апреля в гостях сыграет с "Удинезе".