Ефимова в день рождения выиграла 50-метровку брассом на чемпионате России по плаванию

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Юлия Ефимова победила в заплыве на 50 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Россиянка преодолела дистанцию за 30,59 секунды, второй стала Татьяна Белоногофф (30,78), третьей - Ника Годун (30,97).

Юлии Ефимовой 3 апреля исполнилось 29 лет. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

В комплексном плавании на 400 м чемпионом России стал Илья Бородин (4.11,17), второе место занял Максим Ступин (4.14,20), третье - Александр Осипенко (4.16,57). В аналогичной дисциплине у женщин победила Анастасия Сорокина (4.43,44), второе место у Ирины Кривоноговой (4.43,95), третье - Виктории Старостиной (4.48,05). В заплыве на 400 м вольным стилем победил Мартин Малютин (3.45,92), второе место у Александра Егорова (3.46,17), третье - Антона Сибирцева (3.48,76).

В заплыве на 50 м на спине у женщин первой к финишу пришла Анастасия Фесикова (28,00), второе время показала Марина Кравченко (28,20), третье - Елизавета Чмыхова (28,51). У мужчин победу в этой дисциплине праздновал Климент Колесников (24,08), второй результат показал Григорий Тарасевич (24,66), третий - Павел Самусенко (24,88).

В мужской эстафете 4х100 м победила команда Москвы в составе Михаила Довгалюка, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова (3.14,62), вторую строчку заняли петербургские пловцы (Александр Щёголев, Андрей Минаков, Василий Кукушкин, Роман Шевляков; 3.15,19), третьими стали представители Новосибирской области (Даниил Марков, Арсений Десятов, Александр Шумилов, Максим Абловацкий; 3.19,83). Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля.