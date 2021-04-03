Ступак: отсутствие флага и гимна на соревнованиях только разжигает спортивную злость

ТАСС, 3 апреля. Российская лыжница Юлия Ступак считает, что отсутствие флага и гимна России на Олимпийских играх и чемпионатах мира только разжигает спортивную злость. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

"Это печально, но оборачиваясь назад, на ту Олимпиаду, нас поддерживало такое количество человек, все писали: "Вы наши, мы это знаем, вы самые лучшие", - сказала Ступак. - Хотя у нас еще не было медалей, мы только приехали на Олимпиаду, и когда были медали, то "директ" взорвался, все звонили, говорили, откуда мы. Хотя нас настраивали на то, что мы будем как белые вороны. Но такого не было, и слава богу, что мы тогда маленькие девчушки на это все не обращали внимания, а просто грамотно настроились на гонки и сделали все хорошо".

"К сожалению, сейчас это политика, на мой взгляд. Мы не будем углубляться в историю, скажем так, что не так-то просто нас сломить, все, что они делают, это, наоборот, только больше разжигает спортивную злость, азарт", - добавила спортсменка.

Ступак завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде 2018 года, где сборная России выступала без национального флага. Также в ее активе две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 она заняла второе место.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.