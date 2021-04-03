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Зимние олимпийские виды спорта

Ступак заявила, что хочет увеличения популярности лыжных гонок

Россиянка считает, что это необходимо для лучшего финансирования детского спорта

ТАСС, 3 апреля. Россиянка Юлия Ступак хочет, чтобы лыжные гонки стали более популярными. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Я не согласна, что [лыжи] - номер один из зимних видов спорта, - сказала Ступак. - Есть тот же биатлон, который популярнее, тот же хоккей. Очень много "хейта" в сторону биатлона, но я знаю, как [биатлонистам] это тяжело дается".

"Нет, я не чувствую [популярность], узнают, безусловно, люди, это приятно, но нет такого, что толпы бегут и говорят: "Юля, распишись на груди!" А жаль, можно было бы разочек и расписаться. Я хочу, чтобы еще более популярным был наш вид спорта, потому что это лучшее финансирование для детского спорта. Только ради этого можно продвигать наш вид", - добавила спортсменка.

Ступак 26 лет, она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также в активе спортсменки две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 она заняла второе место.

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