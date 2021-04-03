Песонен: серия "Ак Барса" и "Авангарда" в КХЛ будет плотной

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" постарается в следующем матче с омским "Авангардом" добыть первую победу в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий казанского клуба Харри Песонен, по его мнению, победитель во всех играх серии будет определяться в упорной борьбе.

В субботу "Авангард" обыграл "Ак Барс" со счетом 3:1 в первом матче серии.

"Обычно, когда много работаешь и делаешь все правильно, удачу заслуживаешь. Возможно, в последней шайбе им повезло, но так иногда бывает. В следующей игре мы постараемся сделать все, чтобы заслужить удачу самим, чтобы какой-то дополнительный отскок был в нашу сторону, но серия вся будет вот такой, с такими матчами плотными. Мы посмотрим видео, улучшим пару вещей, постараемся добыть первую победу в серии в следующем матче", - сказал хоккеист.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).