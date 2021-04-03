"Бавария" прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию "Лейпцига" в чемпионате Германии

Единственный мяч в игре забил Леон Горецка (38-я минута).

"Бавария" одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. "Лейпциг" прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский "Унион", "Лейпциг" в этот же день на выезде встретится с "Вердером". 7 апреля Бавария" примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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