"Бавария" прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию "Лейпцига" в чемпионате Германии

ТАСС, 3 апреля. "Бавария" на выезде обыграла "Лейпциг" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Леон Горецка (38-я минута).
"Бавария" одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. "Лейпциг" прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский "Унион", "Лейпциг" в этот же день на выезде встретится с "Вердером". 7 апреля Бавария" примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Результаты других матчей игрового дня
- "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1;
- "Байер" - "Шальке" - 2:1;
- "Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" - 1:2;
- "Вольфсбург" - "Кёльн" - 1:0;
- "Майнц" - "Арминия" - 1:1.