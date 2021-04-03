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Футбол в Германии

"Бавария" прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию "Лейпцига" в чемпионате Германии

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенской команды
Нападающий "Баварии" Кингсли Коман и полузащитник "Лейпцига" Тайлер Адамс EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Нападающий "Баварии" Кингсли Коман и полузащитник "Лейпцига" Тайлер Адамс
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 3 апреля. "Бавария" на выезде обыграла "Лейпциг" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил Леон Горецка (38-я минута).

"Бавария" одержала пятую подряд победу в чемпионате, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 64 очка. "Лейпциг" прервал беспроигрышную серию в бундеслиге из восьми игр и идет на второй строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре мюнхенская команда 10 апреля примет берлинский "Унион", "Лейпциг" в этот же день на выезде встретится с "Вердером". 7 апреля Бавария" примет французский ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Результаты других матчей игрового дня

  • "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1;
  • "Байер" - "Шальке" - 2:1;
  • "Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" - 1:2;
  • "Вольфсбург" - "Кёльн" - 1:0;
  • "Майнц" - "Арминия" - 1:1.
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