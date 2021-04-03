Соболь принесла России первую медаль домашнего чемпионата Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кристина Соболь заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Соревнования проходят в Москве.

Россиянка в сумме показала результат 181 кг (85 кг в рывке + 96 кг в толчке). Победила в соревнованиях румынка Моника Ченжари (189), третьей стала ее соотечественница Михаэла Камбей (180).

29-летняя Соболь является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 180 кг (85+95) и уступила только румынке Елене Рамоне Андриеш (190). Соболь является победительницей Кубка России - 2021, который проходил в Старом Осколе, и чемпионата страны 2020 года, местом проведения которого был выбран Грозный.