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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Соболь принесла России первую медаль домашнего чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Победила румынка Моника Ченжари
Кристина Соболь EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Кристина Соболь
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кристина Соболь заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Соревнования проходят в Москве.

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Россиянка в сумме показала результат 181 кг (85 кг в рывке + 96 кг в толчке). Победила в соревнованиях румынка Моника Ченжари (189), третьей стала ее соотечественница Михаэла Камбей (180).

29-летняя Соболь является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 180 кг (85+95) и уступила только румынке Елене Рамоне Андриеш (190). Соболь является победительницей Кубка России - 2021, который проходил в Старом Осколе, и чемпионата страны 2020 года, местом проведения которого был выбран Грозный.

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