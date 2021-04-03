Яруллин: "Ак Барсу" нужно исправить ошибки к следующей игре с "Авангардом"

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" и "Авангард" показали достойную игру в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). К следующей встрече казанскому клубу нужно исправить ошибки, отметил в беседе с журналистами защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин.

В субботу "Авангард" обыграл "Ак Барс" со счетом 3:1 в первом матче серии. "Ак Барс" до этого не проигрывал в Кубке Гагарина текущего сезона.

"Каких-то глупых ошибок не скажу, что мы совершали, играли в целом, я считаю, достойно, за такую игру нам стыдно не должно быть. Да, проиграли игру, но это плей-офф, наверное, нельзя выиграть кубок, не проиграв ни одной игры. Так что надо сделать выводы и на следующую игру выйти еще сильнее, исправить те моменты, которые сегодня не получались, больше забивать", - сказал хоккеист.

По словам Яруллина, казанский клуб в игре с омичами не реализовал 99-процентные моменты. "Такая игра, я думаю, достойная финала. Очень нервозная игра была в плане соперничества, эмоциональная, жесткая. Думаю, болельщикам понравилась эта игра", - добавил он.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).