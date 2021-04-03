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Футбол в России

Футболист "Динамо" Тюкавин заявил, что команде некуда отступать

Нападающий отметил, что рад доверию главного тренера

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Нападающий столичного футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин считает, что команде некуда отступать. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Динамо" на своем поле со счетом 4:0 разгромило "Уфу" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 18-летний Тюкавин отметился голом и результативной передачей.

"Нам некуда отступать, надо все выше и выше подниматься в турнирной таблице. Сегодня забили много голов, двигаемся дальше - впереди игра на кубок. Наш приоритет - занимать высокие места, двигаемся от игры к игре. Доверие [тренера Сандро] Шварца? Рады, что так происходит, работаем на тренировках, стараемся показывать себя в играх", - сказал Тюкавин.

"Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. В следующем туре столичная команда 11 апреля примет екатеринбургский "Урал".

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