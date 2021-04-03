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Футбол в России

Гендиректор "Ахмата": игрокам не стоит впадать в эйфорию после победы над "Краснодаром"

Ахмед Айдамиров назвал субботнюю игру самой приятной в сезоне по результату и эмоциям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболистам "Ахмата" нужно отнестись к разгромной победе над "Краснодаром" без лишнего пафоса и эйфории. Об этом ТАСС заявил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

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В субботу "Ахмат" на выезде разгромил "Краснодар" со счетом 5:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Игра по результату и по эмоциям была самой приятной для нас в сезоне. Гостевая победа с крупным счетом над такой командой, как "Краснодар", дорогого стоит. Думаю, не стоит мыслить высокими категориями, просто вышли и хорошо сыграли. Надо к этому относиться без лишней эйфории и пафоса, сегодня был наш день, а не "Краснодара", - отметил Айдамиров.

"После серии неудачных игр мы в двух последних играх получили положительный результат. Нужно продолжать и наращивать результаты, это дает уверенность команде. Будем играть каждый матч на победу, могу точно сказать, что команда до конца сезона отбывать номер не будет", - добавил генеральный директор "Ахмата".

7 апреля "Ахмат" примет "Уфу" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "У нас еще кубковая игра. Думаю, тренерский штаб даст побольше игрового времени тем, кто мало играл. Но это уже будет решение исключительно тренерского штаба", - заключил Айдамиров.

"Ахмат" располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка. В следующем туре команда из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с "Уфой".

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