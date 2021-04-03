Аниканов: обострившиеся травмы не дали штангистке Соболь стать чемпионкой Европы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ставшая второй на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 49 кг Кристина Соболь не показала максимум своих возможностей из-за обострившихся травм. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

В субботу Соболь заняла второе место с результатом 181 кг (85 кг в рывке + 96 кг в толчке). Победила румынка Моника Ченжари (189), третьей стала ее соотечественница Михаэла Камбей (180).

"Занятым местом мы, конечно, довольны, но килограммами - нет, - сказал Аниканов. - Кристина способна на большее, но сегодня она сделала максимум того, на что способна. Она перегорела перед стартом, да и болячки старые проявились, которые помешали ей выступить лучше. Но начало для нашей сборной положено, было очень важно выиграть медаль в первый день турнира".

29-летняя Соболь второй раз стала серебряным призером чемпионата Европы. Также в активе спортсменки победа на Кубке России - 2021 и чемпионате страны 2020 года.