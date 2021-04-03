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Футбол в России

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Уфа"

Команда из столицы Башкортостана занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России
Рашид Рахимов Максим Романов/ТАСС
Описание
Рашид Рахимов
© Максим Романов/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Рашид Рахимов покинул должность главного тренера футбольного клуба "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" со счетом 0:4 Рахимов на пресс-конференции заявил, что подаст в отставку.

"На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа" Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб "Уфа" благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в сообщении.

Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч.

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"Уфа" после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского "Ахмата".

Последним местом работы Рахимова в качестве тренера до "Уфы" был "Ахмат", который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Также специалист работал в клубе в период с 2013 по 2017 год (тогда команда называлась "Терек" - прим. ТАСС), в сезоне-2016/17 заняв пятое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории команды. Кроме того, Рахимов тренировал австрийскую "Адмиру", пермский "Амкар" и московский "Локомотив".

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