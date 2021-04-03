Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Уфа"

Рашид Рахимов покидает «Уфу» На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. pic.twitter.com/SQ8tcb1fXB

В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" со счетом 0:4 Рахимов на пресс-конференции заявил, что подаст в отставку.

"На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа" Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб "Уфа" благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в сообщении.

Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч.