"Тампа" победила "Детройт" в матче НХЛ. Василевский отразил 25 бросков

ТАСС, 3 апреля. "Тампа" обыграла "Детройт" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Росс Колтон (5-я минута) и Брэйден Пойнт (8). У проигравших отличился Адам Эрн (44).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев провел на площадке 24 минуты 44 секунды, не отметившись результативными действиями.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 37 матчах. "Детройт" идет последним, имея в активе 29 очков после 39 встреч.

В следующем матче "Тампа" вновь на своей площадке примет "Детройт", встреча соперников пройдет 4 апреля.