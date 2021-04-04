Расплата за неудачи. Рахимов и Мусаев покинули посты главных тренеров "Уфы" и "Краснодара"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов, а также наставник "Краснодара" Мурад Мусаев покинули свои посты по итогам субботних матчей 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" потерпел разгромное домашнее поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:5, а "Уфа" уступила московскому "Динамо" в гостях (0:4).

Для краснодарцев в 2021 году этот крупный проигрыш стал не первым. 7 марта команда под руководством Мусаева на выезде проиграла "Спартаку" со счетом 1:6. Нестабильные результаты "Краснодара" в весенней части чемпионата можно было объяснить плотным календарем матчей, чередой травм и коронавирусом у ряда игроков. К тому же именно краснодарцы стали единственной российской командой, сумевшей выйти в плей-офф еврокубков, что немного скрасило неудачные выступления на внутренней арене.

Но после зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив всего один раз в игре с аутсайдером чемпионата России "Тамбовом" и один раз сыграв вничью при шести поражениях. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в 1/16 финала, а также завершил борьбу в Бетсити - Кубке России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи" (1:2). Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба.

"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия", - приводит слова Мусаева газета "Спорт-Экспресс".

После поражения от "Спартака" генеральный директор "Краснодара" Владимира Хашиг заявил, что клуб не будет увольнять Мусаева даже если команда проиграет все оставшиеся матчи чемпионата. В то же время в прессе на протяжении последних нескольких недель обсуждали возможную отставку Мусаева. Еще больше эти слухи возросли после того, как ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Виктором Гончаренко. Именно белорусский специалист, по информации "Спорт-Экспресса", является главным кандидатом на пост тренера "Краснодара".

Краснодарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от четвертой строчки, дающей право выступить в еврокубках в следующем сезоне, составляет восемь очков. Новому главному тренеру, кто бы им ни стал, этот сезон исправить будет уже очень сложно.

Вторая отставка за сезон в "Уфе"

Еще одна тренерская отставка случилась в "Уфе". Команда из Башкортостана крупно уступила на выезде "Динамо", после чего Рашид Рахимов на пресс-конференции заявил о намерении покинуть свой пост.

"В любом случае нужно встряхнуть команду. Наверное, сейчас я все-таки скажу руководству о том, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнет команду. Может быть, снимет какой-то стресс в команде, чтобы они по-другому провели решающие матчи", - отметил Рахимов.