Расплата за неудачи. Рахимов и Мусаев покинули посты главных тренеров "Уфы" и "Краснодара"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов, а также наставник "Краснодара" Мурад Мусаев покинули свои посты по итогам субботних матчей 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" потерпел разгромное домашнее поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:5, а "Уфа" уступила московскому "Динамо" в гостях (0:4).
Для краснодарцев в 2021 году этот крупный проигрыш стал не первым. 7 марта команда под руководством Мусаева на выезде проиграла "Спартаку" со счетом 1:6. Нестабильные результаты "Краснодара" в весенней части чемпионата можно было объяснить плотным календарем матчей, чередой травм и коронавирусом у ряда игроков. К тому же именно краснодарцы стали единственной российской командой, сумевшей выйти в плей-офф еврокубков, что немного скрасило неудачные выступления на внутренней арене.
Но после зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив всего один раз в игре с аутсайдером чемпионата России "Тамбовом" и один раз сыграв вничью при шести поражениях. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в 1/16 финала, а также завершил борьбу в Бетсити - Кубке России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи" (1:2). Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба.
"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия", - приводит слова Мусаева газета "Спорт-Экспресс".
После поражения от "Спартака" генеральный директор "Краснодара" Владимира Хашиг заявил, что клуб не будет увольнять Мусаева даже если команда проиграет все оставшиеся матчи чемпионата. В то же время в прессе на протяжении последних нескольких недель обсуждали возможную отставку Мусаева. Еще больше эти слухи возросли после того, как ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Виктором Гончаренко. Именно белорусский специалист, по информации "Спорт-Экспресса", является главным кандидатом на пост тренера "Краснодара".
Краснодарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от четвертой строчки, дающей право выступить в еврокубках в следующем сезоне, составляет восемь очков. Новому главному тренеру, кто бы им ни стал, этот сезон исправить будет уже очень сложно.
Вторая отставка за сезон в "Уфе"
Еще одна тренерская отставка случилась в "Уфе". Команда из Башкортостана крупно уступила на выезде "Динамо", после чего Рашид Рахимов на пресс-конференции заявил о намерении покинуть свой пост.
"В любом случае нужно встряхнуть команду. Наверное, сейчас я все-таки скажу руководству о том, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнет команду. Может быть, снимет какой-то стресс в команде, чтобы они по-другому провели решающие матчи", - отметил Рахимов.
Позднее в пресс-службе "Уфы" сообщили, что руководство клуба удовлетворило просьбу главного тренера. Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч. "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.
Уфимцы отстают от тульского "Арсенала", находящегося в зоне переходных матчей за право остаться в премьер-лиге, на три очка, а от волгоградского "Ротора" - на четыре. При этом "Арсенал" еще не провел свой матч в 24-м туре. Рахимов стал восьмым тренером в чемпионате, не доработавшим до конца сезона. Помимо "Краснодара" и дважды "Уфы", по ходу чемпионата тренеров меняли "Химки", "Динамо", "Арсенал", "Ротор" и ЦСКА.
Проблемы "Уфы" начались в конце прошлого сезона, когда генеральный директор клуба Шамиль Газизов занял аналогичную должность в "Спартаке". В межсезонье команду покинул лидер полузащиты Даниил Фомин. Найти равнозначную замену на трансферном рынке клубу не удалось. 16 марта нынешнего года Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы".
В составе "Динамо" снова блеснула молодежь. Признанный лучшим игроком встречи 18-летний Константин Тюкавин забил гол и сделал две результативные передачи на партнеров. На счету 17-летнего Арсена Захаряна голевой пас и заработанный пенальти, который реализовал Николай Комличенко. Свой первый гол в весенней части чемпионата забил игрок молодежной сборной России Даниил Лесовой.
"Локомотив" не проигрывает весной
Испытывавший серьезные проблемы осенью и переживший смену генерального директора в декабре "Локомотив" одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу команда Марко Николича на выезде переиграла "Ротор" со счетом 2:0. При этом из-за травм железнодорожникам по-прежнему не могут помочь полузащитник Антон Миранчук, нападающий Зе Луиш и защитник Владислав Игнатьев.
"Локомотив" благодаря победной серии с 43 очками занимает третье место, на одно очко отставая от идущего вторым московского "Спартака", который свой матч 24-го тура проведет в воскресенье с "Ростовом". После матча Николич раскритиковал поле стадиона в Волгограде. "Надо двигаться дальше, мы заслужили победу на сто процентов, мы все контролировали. Мне понравилось все, кроме поля, которое находится в плохом состоянии", - сказал Николич.
"Ротор" провел первый матч под руководством главного тренера Юрия Батуренко, который 20 марта сменил на этом посту Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги, и формально пост главного тренера занимает Хасанби Биджиев.
Казанский "Рубин" на своем поле переиграл "Сочи" со счетом 1:0 и поднялся на пятое место в таблице, обогнав сочинский клуб. Единственный мяч забил вышедший после перерыва на замену Хвича Кварацхелия. "Перед игрой Леонид Викторович [Слуцкий] сказал мне, что забью, я это сделал. Мы с тренером решили, что я не выйду в стартовом составе, чтобы отдохнуть", - сказал грузинский полузащитник, который забил два мяча за свою сборную в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в конце марта.
24-й тур продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральном из них "Ростов" примет "Спартак" (19:00 мск). ЦСКА проведет первую встречу под руководством Ивицы Олича, армейцы на выезде сыграют с "Тамбовом" (16:30). В Екатеринбурге "Урал" примет "Арсенал" (14:00).