Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон завершил карьеру

ТАСС, 4 апреля. Британец Карл Фрэмптон принял решение о завершении карьеры в профессиональном боксе. Слова спортсмена приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

В субботу 34-летний Фрэмптон проиграл чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу в шестом раунде техническим нокаутом.

"Я сказал раньше, что уйду из бокса, если проиграю этот бой, и это именно то, что я собираюсь сделать, - заявил Фрэмптон после боя. - Я просто хочу сейчас посвятить свою жизнь семье".

Фрэмптон являлся обладателем титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором легчайшем весе в период с 2014 по 2016 год и чемпионом по версии WBA в полулегком весе с 2016 по 2017 год.

Британец одержал на профессиональном ринге 28 побед и потерпел три поражения.