{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон завершил карьеру

В субботу британец проиграл в поединке за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу
Карл Фрэмптон AP Photo/John Locher
Описание
Карл Фрэмптон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 4 апреля. Британец Карл Фрэмптон принял решение о завершении карьеры в профессиональном боксе. Слова спортсмена приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

В субботу 34-летний Фрэмптон проиграл чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу в шестом раунде техническим нокаутом.

"Я сказал раньше, что уйду из бокса, если проиграю этот бой, и это именно то, что я собираюсь сделать, - заявил Фрэмптон после боя. - Я просто хочу сейчас посвятить свою жизнь семье".

Фрэмптон являлся обладателем титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором легчайшем весе в период с 2014 по 2016 год и чемпионом по версии WBA в полулегком весе с 2016 по 2017 год.

Британец одержал на профессиональном ринге 28 побед и потерпел три поражения.

Теги
Бокс
Футбол в России
Расплата за неудачи. Рахимов и Мусаев покинули посты главных тренеров "Уфы" и "Краснодара"
В субботу оба клуба потерпели крупные поражения в чемпионате России
Расплата за неудачи.
Читать полностью