Ефимова считает, что на Играх в Токио она не столкнется с агрессией со стороны болельщиков

КАЗАНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова считает, что на Олимпийских играх в Токио не будет агрессии в ее адрес со стороны болельщиков. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я не думаю, что уже такое что-то повторится. Может быть, чуть-чуть будет, но прям такого, как в 2016-м, вряд ли, я надеюсь", - сказала она.

Во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова столкнулась с агрессивным поведением болельщиков - они освистывали ее во время соревнований. Основанием для этого служило допинговое прошлое спортсменки. Оно могло могло не позволить ей выступить на Играх, поскольку в российском спорте перед Олимпиадой разгорелся громкий допинговый скандал. Права выступить на Олимпиаде она добилась, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.