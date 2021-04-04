Гол Капризова помог "Миннесоте" выиграть у "Вегаса" в матче НХЛ

Капризов забросил 14-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Всего на счету российского форварда 31 очко (14 голов + 17 передач) в 36 матчах, это лучший показатель среди новичков текущего сезона. 23-летний нападающий продлил голевую серию до трех матчей и повторил клубный рекорд "Миннесоты" для новичков, в сезоне-2000/01 в трех матчах кряду отличился словацкий форвард Мариан Габорик, а в следующем сезоне - канадский нападающий Паскаль Дюпуи.

"Миннесота" занимает третью позицию в таблице Западного дивизиона, набрав 48 очков в 36 матчах. "Вегас" находится на втором месте с 50 очками после 36 игр. В следующем матче "Вегас" сыграет в гостях с "Сент-Луисом" 6 апреля. "Миннесота" в этот же день примет "Колорадо".

В другом матче дня "Колорадо" дома победил "Сент-Луис" со счетом 2:1. Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями. Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов забросил свою вторую шайбу в НХЛ в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (3:2). Всего он набрал 7 очков (2 гола + 5 передач) в 37 матчах текущего сезона.