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НХЛ

Гол Капризова помог "Миннесоте" выиграть у "Вегаса" в матче НХЛ

Российский форвард повторил рекорд клуба для новичков по матчам подряд с заброшенными шайбами
Кирилл Капризов AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 4 апреля. "Миннесота" обыграла "Вегас" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Кирилл Капризов (47-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (48). У хозяев отличился Томаш Носек (6).

Капризов забросил 14-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Всего на счету российского форварда 31 очко (14 голов + 17 передач) в 36 матчах, это лучший показатель среди новичков текущего сезона. 23-летний нападающий продлил голевую серию до трех матчей и повторил клубный рекорд "Миннесоты" для новичков, в сезоне-2000/01 в трех матчах кряду отличился словацкий форвард Мариан Габорик, а в следующем сезоне - канадский нападающий Паскаль Дюпуи.

"Миннесота" занимает третью позицию в таблице Западного дивизиона, набрав 48 очков в 36 матчах. "Вегас" находится на втором месте с 50 очками после 36 игр. В следующем матче "Вегас" сыграет в гостях с "Сент-Луисом" 6 апреля. "Миннесота" в этот же день примет "Колорадо".

В другом матче дня "Колорадо" дома победил "Сент-Луис" со счетом 2:1. Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями. Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов забросил свою вторую шайбу в НХЛ в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (3:2). Всего он набрал 7 очков (2 гола + 5 передач) в 37 матчах текущего сезона.

 

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