Ефимова еще не решила, будет ли прививаться от коронавируса перед Олимпиадой в Токио

КАЗАНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова еще не определилась, будет прививаться от коронавируса в преддверии Олимпиады в Токио. Об этом она сообщила ТАСС на чемпионате России в Казани.

"Нет еще, у меня не было времени, но думаю, конечно же, - сказала Ефимова. - Хотя надо поспрашивать, потому что что-то у многих знакомых, которые вакцинировались, не выработались антитела, поэтому я не знаю, стоит ли это вообще. Сначала я была полностью уверена, естественно, я не могла себе это позволить перед чемпионатом России, но сейчас очень много людей, которые вакцинировались, а антитела у них так и не появились. Поэтому я еще подумаю".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.