Клуб НХЛ "Ванкувер" включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов

ТАСС, 4 апреля. Семь игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" включены в ковид-протокол, в связи с чем ближайший матч канадская команда сможет сыграть не раньше 8 апреля. Об этом сообщает русскоязычная версия сайта лиги.

Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Лига приняла решение перенести встречу с "Эдмонтоном" 4 апреля и две игры против "Виннипега", которые должны были пройти 5 и 7 апреля.

В субботу ковид-протокол "Ванкувера" пополнили нападающие Трэвис Бойд, Джейс Гаврилюк, Бо Хорват, Тайлер Мотт, Брэндон Саттер, защитник Тайлер Майерс и голкипер Тэтчер Демко. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Лига заявила, что "Ванкувер" будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против "Калгари".

"Ванкувер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.