Панарин: Кравцов немного нервничал в дебютном матче в НХЛ

ТАСС, 4 апреля. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов немного нервничал в начале дебютной игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение высказал одноклубник россиянина Артемий Панарин, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на воскресенье "Рейнджерс" проиграли "Баффало" в серии буллитов со счетом 2:3. Кравцов дебютировал в НХЛ, проведя на льду 10 минут 45 секунд и не отметившись результативными действиями.

"Кравцов - очень хороший хоккеист, - сказал Панарин. - Он немного нервничал в начале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке. Но мы в любом случае очень рады, что он в команде".

Кравцову 21 год, он был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае 2019 года он подписал с клубом трехлетний контракт. В нынешнем сезоне на счету нападающего 49 матчей и 24 очка (16 шайб + 8 передач) за "Трактор" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также пять встреч и 4 (2+2) очка в плей-офф.