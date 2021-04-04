"Краснодар" объявил об уходе Мусаева с поста главного тренера

ТАСС, 4 апреля. Руководство футбольного клуба "Краснодар" приняло заявление Мурада Мусаева об отставке с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Мусаев подал в отставку в субботу после разгромного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"После матча с "Ахматом" главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению, - говорится в заявлении "Краснодара". - "Краснодар" благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни".

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, в которых потерпел шесть поражений. Клуб вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу в Бетсити - Кубке России, уступив в матче 1/8 финала "Сочи".

"Краснодар" после 24 туров идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба. Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды занимал третье место в чемпионате России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.