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Биатлон
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Биатлонистка Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России

Второй стала Наталья Ушкина, третьей - Виктория Сливко
Лариса Куклина EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Лариса Куклина
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апреля. /ТАСС/. Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, заняла первое место в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла выступающая за Республику Мордовия Наталья Ушкина (отставание - 17,1 секунды; два промаха). Третьей стала представительница Тюменской области Виктория Сливко (+34,6; 1).

Куклиной 30 лет, она является пятикратной чемпионкой России, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

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