Биатлонистка Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апреля. /ТАСС/. Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, заняла первое место в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла выступающая за Республику Мордовия Наталья Ушкина (отставание - 17,1 секунды; два промаха). Третьей стала представительница Тюменской области Виктория Сливко (+34,6; 1).

Куклиной 30 лет, она является пятикратной чемпионкой России, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.